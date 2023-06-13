Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, bayram koleksiyonu ile ikonik Belçika çikolatalarını şık sunumlarla buluşturuyor. Farklı ve eşsiz hediye seçenekleri arayan çikolata severlerin favorisi olan GODIVA Bayram Koleksiyonu’nda, klasikten vazgeçemeyenler için geleneksel madlen çikolataların eşsiz lezzetini sunan Finesse Koleksiyonu, seçkin tatlardan Trüf Koleksiyonu ve Belçika pralinlerinin bir arada bulunduğu ikonik Gold Koleksiyonu öne çıkıyor.

Napoliten, domes, madlen çikolata ve pralinlerden oluşan hediye alternatifleriyle her zevke uygun zengin ürün seçkisi sunan GODIVA, farklı hediye seçenekleri arayan çikolata severlerin favorisi olmaya devam ediyor. Ayrıca Bayram Özel Çikolata Sepeti seçeneğiyle çikolata severlerefavori lezzetini seçmesine imkân sağlanıyor.

İkonik Belçika çikolatalarının birbirinden şık sunumlarla buluştuğu GODIVA Bayram Koleksiyonu tüm GODIVA mağazalarından ve web sitesinden satışa sunuluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.