  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!

Godiva muhteşem lezzetlerini bir araya getirdiği Bayram Koleksiyonu ile mutluluğu paylaşmanın en harika yolunu sunuyor.

Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, bayram koleksiyonu ile ikonik Belçika çikolatalarını şık sunumlarla buluşturuyor. Farklı ve eşsiz hediye seçenekleri arayan çikolata severlerin favorisi olan GODIVA Bayram Koleksiyonu’nda, klasikten vazgeçemeyenler için geleneksel madlen çikolataların eşsiz lezzetini sunan Finesse Koleksiyonu, seçkin tatlardan Trüf Koleksiyonu ve Belçika pralinlerinin bir arada bulunduğu ikonik Gold Koleksiyonu öne çıkıyor.

Godiva’dan bayramda mutluluğu paylaşmanın en harika yolu!

Napoliten, domes, madlen çikolata ve pralinlerden oluşan hediye alternatifleriyle her zevke uygun zengin ürün seçkisi sunan GODIVA, farklı hediye seçenekleri arayan çikolata severlerin favorisi olmaya devam ediyor. Ayrıca Bayram Özel Çikolata Sepeti seçeneğiyle çikolata severlerefavori lezzetini seçmesine imkân sağlanıyor.

İkonik Belçika çikolatalarının birbirinden şık sunumlarla buluştuğu GODIVA Bayram Koleksiyonu tüm GODIVA mağazalarından ve web sitesinden satışa sunuluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şampiyonlar Ligi’nin sponsorları Oligark’ı tercih etti
  Güncel

Şampiyonlar Ligi’nin sponsorları Oligark’ı tercih etti

Köfteci Enişte'nin 30 yıllık lezzet sırrı dünya sıralamasına girdi
  Güncel

Köfteci Enişte'nin 30 yıllık lezzet sırrı dünya sıralamasına girdi

İlber Ortaylı'dan tebrik ziyareti
  Güncel

İlber Ortaylı'dan tebrik ziyareti

Finish’ten fiyat korumalı abonelik kampanyası
  Güncel

Finish’ten fiyat korumalı abonelik kampanyası

Sephora Summer Club ile yaza ‘‘Merhaba’’ 
  Güncel

Sephora Summer Club ile yaza ‘‘Merhaba’’ 

Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler
  Güncel

Çocuklar ileri dönüşümü eğlenerek öğrendiler