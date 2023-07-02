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Fransa'da Edis konuşuluyor

Ünlü şarkıcı Edis, Fransa'da ekrana gelen bir programda konuşuldu. İşte detaylar...

Fransa'da Edis konuşuluyor

Edis, Fransa'da bir yarışmada konuşuldu.

Fransa'da Edis konuşuluyor

Fransız televizyon kanalı France 3'te bir yarışmaya katılan bir yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi. Yarışmacı, Edis'in pop müzik alanında Türkiye'nin en iyisi olduğunu belirtti ve programda Edis'in 'Arıyorum' şarkısı çalındı.

Fransa'da Edis konuşuluyor

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