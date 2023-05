 Fas'ta yoğun ilgiyle karşılaşan Alp Navruz İstanbul'a döndü

Bir markanın yüzü olan Alp Navruz, marka için gittiği Fas'dan döndü.

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Navruz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Navruz, "Biraz yoğun geçti ama çok güzel bir ilgi vardı. Orda bizim işlerimiz çok satılıyor. İnsanlar da çok ilgilendi benimle. Yurt dışında böyle bir şey yaşamak çok gurur verici. Orada bir etkinlik sözümüz vardı onun için gittik aslında. Bizim kültüre de çok yakın bir kültürdeler. Asla rahatsızlık duymadım ama ilgilerini her zaman hissettim. Esnaf ziyaretlerimiz de oldu" diye konuştu.

Yazın yavaş yavaş gelmesi ile birlikte çalışmaya da devam etmek istediğini dile getiren Navruz, "Şu an setim de devam ediyor. Yaz için de görüştüğümüz dijital platform projelerimiz var. Beş farklı senaryo okuyorum şu an. Çok ince eleyip sık dokuyorum diyebilirim. Direk imza aşamasına ulaştım diyebileceğim bir iş yok şu an. İçime sinerse olacaktır. Sırf dijital bir platform olsun diye tercih etmem" dedi.

