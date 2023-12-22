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Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

Türk Eğitim Derneği, ‘10. Bin genç meşale daha aydınlık Türkiye’ kampanyası için yılbaşı kermesi düzenledi. Üsküdar Kampusu’nde gerçekleştirilen kermese, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

Topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken TED Üsküdar Koleji, “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak amacıyla yılbaşı kermesi düzenledi. Yılbaşı kermesine öğrenciler, velilerin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Ahmet Çetinsaya ile çocukları Bahadır ve Başak Çetinsaya’nın ev sahipliği yaptığı yılbaşı alışveriş şenliğinde, stantlar gün boyu alışveriş yapanlarla doldu taştı.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

Sosyal sorumluluk bilinciyle kermese katılan Hande Sezer Pekcan, İpek Köse, Arzu Kunt gibi ünlü isimler alışveriş yaparak Türk Eğitim Derneği’ne katkı sağladılar. Cemiyet hayatının seçkin simalarından Emel Ayaydın, Hande Sezer Pekcan, İpek Köse ve Arzu Kunt kermesteki yerini alırken alışveriş yaparak destek oldular. Türk Eğitim Derneği TED Üsküdar Müdürü Nevzat Kulaberoğlu kermeste hazır bulunurken katılan herkesle yakından ilgilenerek etkinliğe ev sahipliği vardı.

Eğitime destek için yılbaşı kermesi düzenlediler

 

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