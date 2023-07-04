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Edis rekor kırdı

Edis, hitleriyle izlenme ve dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor. İşte haberin detayları...

Edis rekor kırdı

Pop müziğin yıldızı Edis, hitleriyle izlenme ve dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Çok yakında yeni single’ını çıkarmaya hazırlanan Edis’in ‘Arıyorum’ parçası 200 milyon izlenme rakamına ulaştı.

 Edis rekor kırdı

Edis’in haftalarca liste başı kalan ‘Arıyorum’ parçası Youtube platformunda 200 milyon kez izlendi. ‘Arıyorum’, Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyadan milyonlarca müziksevere ulaştı.

 Edis rekor kırdı

‘Arıyorum’ ünlü yıldızın, ilhamını mitolojik bir karakterden alan bir müzik videosuyla dinleyiciyle buluşmuştu. Gerek konserlerinde gerekse kliplerinde dans performanslarıyla dikkati çeken ünlü yıldıza müzik videosunda 7 kişilik dans ekibi eşlik etmiş ve Edis’in suların içinde yaptığı dans şovu günlerce konuşulmuştu.

 Edis rekor kırdı

Hitleriyle en çok dinlenen Türk Pop Müzik sanatçısı olarak kariyerinde yükselişini sürdüren Edis 200 milyonluk bu gurur için sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür etti.

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