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Edis kostümüyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Edis, YBY Woods’da verdiği konserinde kostümüyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Edis kostümüyle dikkat çekti

Edis, uzun bir aranın ardından İstanbul’da seyircisiyle buluştu. Sıcak havanın etkisine bile aldırış etmeden Edis’i izlemeye gelen 10 bin kişi açık havada konser keyfi yaşadı. İzleyenleri büyüleyen Edis, muhteşem bir sahne performansı sergiledi.

Edis kostümüyle dikkat çekti

Edis, YBY Woods’da verdiği konserle İstanbul’da seyircisiyle kavuştu. Sıcak havaya aldırış etmeden binlerce hayranı Edis’i dinlemek için Kemerburgaz Kent Ormanı’na akın etti. 10 bin kişi ile birlikte şarkılarını söyleyen Edis ve ona eşlik eden dansçıları, sıcak havaya rağmen sahne performansını başarıyla tamamladı. ‘Arıyorum’, ‘Martılar’, ‘Çok Çok’, ‘Dudak’ gibi hit şarkılarını seslendiren Edis, sahneden hayranlarıyla sohbet de etti.

Edis kostümüyle dikkat çekti

Ünlü sanatçı, yüksek enerjisiyle YBY Woods konser alanını dolduran müzikseverlere eğlenceli anlar yaşattı. Transparan kostümüyle dikkati çeken ünlü yıldız sahnede, “Mükemmel bir geceydi, İstanbul’da seyircimle buluşmayı çok özlemişim” dedi.
Edis kostümüyle dikkat çekti

Edis birçok ildeki açık hava konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Ünlü yıldız, 18 Temmuz’da Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu, 25 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 29 Temmuz’da Çeşme, 1 Ağustos’ta Yenikapı İstanbul Festivali ve 5 Ağustos’ta da Alanya’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

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