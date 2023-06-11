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Edis'in kostümü olay oldu

Almanya’da 10 gün içinde bir Edis fırtınası daha yaşandı. Geçen hafta Oberhausen’de konser veren Edis, hit şarkıları, enerjik performansı ve baştan aşağı Swarovski taşlarla özel olarak tasarlanan ışıltılı kostümüyle bu kez Münih’te binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Edis'in kostümü olay oldu

Edis yurt dışındaki konser serisine devam ediyor. Yaz Rengi Open Air Festivali’nde sahneye çıkan Edis, Münih’te unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Sugar Mountain’de binlerce hayranıyla buluşan Türk Pop Müziği’nin yıldızı, en sevilen şarkılarını Almanya’daki hayranları için seslendirdi. Hayranlarının çığlıkları ve alkışlarıyla sahneye çıkan Edis, bugüne kadar hit olan, haftalarca liste başı olan ‘Bana Ne’, ‘Çok Çok’, ‘Martılar’, ‘Arıyorum’ gibi şarkıları, dansçılarının kendisine eşlik ettiği sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Edis'in kostümü olay oldu

9 KİLOLUK SWAROVSKİ KOSTÜM
Edis Münih’teki konserinde baştan aşağı Swarovski taşlarla kaplı, onun için özel olarak tasarlanan bir kostümle sahneye çıktı. Performansı boyunca sahnede bir mücevher gibi parlayan ünlü yıldızın kostümü 9 kilo ağırlığındaydı.

Edis'in kostümü olay oldu

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