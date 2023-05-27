 Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, Manisa Akhisar’da hayranlarıyla buluştu.



Ünlü yıldızı dinlemeye 70 bin kişi geldi. Hayranlarının çığlıklarıyla sahneye çıkan ünlü yıldız çok sevilen ‘Bana mı?’, ‘Arıyorum’, ‘Martılar, ‘Olmamış mı?’ gibi şarkılarının da aralarında bulunduğu geniş bir repertuarla sevenlerin karşısına çıktı.



Sahneye çıktığında 70 bin hayranının sevgi dolu pankartlarıyla karşılaşan sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi.

‘Edisim de Edisim’, ‘Hadi Yine Gel Benim Ol’, ‘Yanına Yanına’, ‘Sen Yoksan Ölümden Ne Farkı Var’ gibi pankartlarla Edis’i karşılayan hayranları, ünlü yıldıza adeta sevgi seli gösterdi.



Edis bu sevgi dolu pankartlar karşısında “Çok tatlısınız, nasıl sözleşmiş gibi böyle hazırlandınız, beni çok mutlu ettiniz. Hepsini eve götürmek istiyorum giderken” dedi.

Ünlü yıldız, “Biliyorsunuz ki albüm sürecindeyiz. Yavaş yavaş şarkıları duymanızı istiyorum” diyerek yeni şarkısını da hayranlarıyla buluşturdu.

Akhisarlıların yanı sıra Edis’i dinlemek için Soma, Kırkağaç, Gördes, Salihli, Aydın, Denizli gibi çevre ilçe ve illerden de vatandaşlar ilçeye akın etti.

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