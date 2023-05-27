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Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Edis, Manisa Akhisar’daki konserinde hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Ünlü yıldızı dinlemeye gelen 70 bin kişi, ellerinde pankartlarla sanatçıyı dinlemeye gitti.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Türk Pop Müziği’nin yıldızı Edis, Manisa Akhisar’da hayranlarıyla buluştu.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  
Ünlü yıldızı dinlemeye 70 bin kişi geldi. Hayranlarının çığlıklarıyla sahneye çıkan ünlü yıldız çok sevilen ‘Bana mı?’, ‘Arıyorum’, ‘Martılar, ‘Olmamış mı?’ gibi şarkılarının da aralarında bulunduğu geniş bir repertuarla sevenlerin karşısına çıktı.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  
Sahneye çıktığında 70 bin hayranının sevgi dolu pankartlarıyla karşılaşan sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

‘Edisim de Edisim’, ‘Hadi Yine Gel Benim Ol’, ‘Yanına Yanına’, ‘Sen Yoksan Ölümden Ne Farkı Var’ gibi pankartlarla Edis’i karşılayan hayranları, ünlü yıldıza adeta sevgi seli gösterdi.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  
Edis bu sevgi dolu pankartlar karşısında “Çok tatlısınız, nasıl sözleşmiş gibi böyle hazırlandınız, beni çok mutlu ettiniz. Hepsini eve götürmek istiyorum giderken” dedi.

 Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Ünlü yıldız, “Biliyorsunuz ki albüm sürecindeyiz. Yavaş yavaş şarkıları duymanızı istiyorum” diyerek yeni şarkısını da hayranlarıyla buluşturdu.

 Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

Akhisarlıların yanı sıra Edis’i dinlemek için Soma, Kırkağaç, Gördes, Salihli, Aydın, Denizli gibi çevre ilçe ve illerden de vatandaşlar ilçeye akın etti.

Edis’e 70 bin kişilik konserde sevgi seli  

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