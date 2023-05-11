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Ediko’dan tüm annelere hediye

Özgün, oğlundan ilham alarak yarattığı çizgi karakter Ediko’nun yeni içeriklerini Fauna Entertainment işbirliği ile yayınlamaya devam ediyor.

Ediko’dan tüm annelere hediye

Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan yeni şarkı animasyon video klibi ile birlikte 12 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor.
Ediko’dan tüm annelere hediye
Özgün, yakın zamanda Fauna Entertainment ile işbirliğine imza atmış ve doğum günü temalı şarkıyı yayınlayarak ebeveyn ve çocuklardan büyük beğeni almıştı.

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