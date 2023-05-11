Ediko’dan tüm annelere hediye

Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan yeni şarkı animasyon video klibi ile birlikte 12 Mayıs Cuma günü yayınlanıyor.



Özgün, yakın zamanda Fauna Entertainment ile işbirliğine imza atmış ve doğum günü temalı şarkıyı yayınlayarak ebeveyn ve çocuklardan büyük beğeni almıştı.

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