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Atiye'den özel şarkı

Ünlü şarkıcı Atiye, Anneler Gününe özel, sözleri Zeki Güner'e, bestesi Atiye'ye, düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait duygusal şarkısı Anne'yi çıkarıyor. İşte detaylar...

Atiye'den özel şarkı

Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü "Deli İşi"ndeki "Allem Kallem" ve "Dalgana Bak" şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı "Aşkistan", "Kalbimin Fendi", "Ya Habibi" ve Erol Evgin ile düet yaptığı "Tüm Bir Yaşam" şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de çok özel bir şarkı yayınlıyor.

 Atiye'den özel şarkı

Sanatçı, yaz aylarında yayınlanacak sürpriz projelerinden önce Anneler Gününe özel, sözleri Zeki Güner'e, bestesi Atiye'ye, düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait duygusal şarkısı "Anne"yi 5 Mayıs Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

 Atiye'den özel şarkı

Hayatın bazı gerçeklerini acı tecrübelerle öğrenen bir kadının annesiyle dertleşmesine şahitlik ettiğimiz şarkı hem sözleri hem de bestesiyle Atiye'nin kariyerinin en özel slow'larından biri olmaya aday.

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