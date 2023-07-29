  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi

Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi

Bir ödül törenine katılan Atiye ve eşi Erol Sebebci, soruları yanıtladı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Atiye, "Çok heyecanlıyız, bir kızımız daha oluyor. Kızım Ferah Feza da kardeşini uzun zamandır biliyor ve heyecanla bekliyor. Neden gelmiyor diye soruyor" dedi. İsime karar verdiklerini söyleyen Atiye ve eşi, "Adı Neva olacak. İsim araştırırken çok hoşumuza gitti bizim. Makam adı Türk müziğinde. İkimiz de isime bayıldık, özellikle nadir bir isim olduğu için” diyerek isime karar verdiklerini söylediler.

 Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi

Hamileliğinin ardından konserlere ara vermediğini de dile getiren Atiye, "Ben konser yapıyorum ya. Sadece birazcık ara vererek yapıyorum. 20 günde bir falan yani. Ben hareketli olmayı hep seviyordum. İlk kızımda da aynısı oldu. Konserleri ara ara yaparak doğuma kadar sahnelere çıktım sayılır. Bunun herhangi bir riski de yokmuş zaten” dedi.

Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hamile olduğunu açıklayan Atiye ortaya çıktı
  Magazin

Hamile olduğunu açıklayan Atiye ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez hamile
  Magazin

Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez hamile

Atiye'den özel şarkı
  Magazin

Atiye'den özel şarkı

Gülşen sahne kombiniyle yine çok konuşuldu
  Magazin

Gülşen sahne kombiniyle yine çok konuşuldu

Derya Uluğ hastanelik oldu
  Magazin

Derya Uluğ hastanelik oldu

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz
  Magazin

Gökçe Bahadır'dan şaşırtan itiraf: Bazen evi bulamıyoruz