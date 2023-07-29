 Ünlü şarkıcı Atiye eşi Erol Sebeci ile yıllar sonra görüntülendi

Bir ödül törenine katılan Atiye ve eşi Erol Sebebci, soruları yanıtladı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan Atiye, "Çok heyecanlıyız, bir kızımız daha oluyor. Kızım Ferah Feza da kardeşini uzun zamandır biliyor ve heyecanla bekliyor. Neden gelmiyor diye soruyor" dedi. İsime karar verdiklerini söyleyen Atiye ve eşi, "Adı Neva olacak. İsim araştırırken çok hoşumuza gitti bizim. Makam adı Türk müziğinde. İkimiz de isime bayıldık, özellikle nadir bir isim olduğu için” diyerek isime karar verdiklerini söylediler.

Hamileliğinin ardından konserlere ara vermediğini de dile getiren Atiye, "Ben konser yapıyorum ya. Sadece birazcık ara vererek yapıyorum. 20 günde bir falan yani. Ben hareketli olmayı hep seviyordum. İlk kızımda da aynısı oldu. Konserleri ara ara yaparak doğuma kadar sahnelere çıktım sayılır. Bunun herhangi bir riski de yokmuş zaten” dedi.

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