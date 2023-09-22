Atiye'nin eşi Erol Sebebci'den şok itiraf: Küfür edebilir...

2019 yılında Ferahfeza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı.

3 kilo 50 gram, 50 cm. olarak dünyaya gelen kızlarına ise Neva ismini koydular. Atiye, doğum sonrası eşi Erol Sebebci ile birlikte Maslak Acıbadem Hastanesi çıkışı görüntülendi. Yeni doğan kızları Neva’yı kapalı bir puset içinde arabaya koyan çift, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Atiye, “Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an” dedi.

Eşi Sebebci ise, “Doktorumuz normalde cuma günü dedi. Evde toplantı yaparken ye projeler için, yeni projemiz geldi resmen. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti. Kolay bir doğum olmadı ama. İlk doğumda ben eşimin yanında değildim. Biraz hazıra konmuştum ama şu anki doğumda biraz süreç geçirdik. Atiye ‘Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok’ dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreç oldu. Doğumda elimi çok sıktı, kayınvalidem ‘Alınma sakın küfür edebilir sana o sancılı süreçte.’ dedi. Neyseki bana küfür etmedi.” diyerek güldü. Çift röportajın ardından basın mensuplarına çikolata ikram etti.

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