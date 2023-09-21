Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

Atiye, iki çocuğunun fotoğraflarını paylaştı.

Geçtiğimiz gün dünyaya gelen kızı Neva ve Ferahfeza'nın birlikte fotoğrafını Atiye ilk defa yayımladı.

3.50 kilo 50 cm olarak dünyaya gelen kızı Neva'nın fotoğrafını paylaşan Atiye, "Dünyalar kadar mutluyum. çok şükür" dedi.



Şarkıcıya hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.