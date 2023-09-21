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Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

Atiye, iki çocuğunun fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

Geçtiğimiz gün dünyaya gelen kızı Neva ve Ferahfeza'nın birlikte fotoğrafını Atiye ilk defa yayımladı.

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

3.50 kilo 50 cm olarak dünyaya gelen kızı Neva'nın fotoğrafını paylaşan Atiye, "Dünyalar kadar mutluyum. çok şükür" dedi.

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu
Şarkıcıya hayranlarından tebrik mesajı yağdı.

Ünlü şarkıcı Atiye anne oldu

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