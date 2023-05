Anneler Günü hediyeniz Avon’dan

Avon'un sevilen parfümlerinden Far Away serisi büyümeye devam ediyor. Kapadokya’nın eşsiz gelincik çiçeklerinden ilham alan Far Away Endless Sun, ışıltılı gelincik akordu, şeftali ve altın amber notalarıyla harmanlanarak tasarlandı. Sabah güneşi kadar ışıltılı notalara sahip yeni Far Away Endless Sun ile anneniz güne yepyeni bir umutla merhaba diyecek.

Avon’un geniş ürün yelpazesi arasından seçeceğiniz parfümün üzerine özel mesajınızı yazdırarak annelerinize bu Anneler Günü’ne özel bir sürpriz yapabilirsiniz. Küçük bir jestle annelerinize özel bir hediye vermeye hazır olun!

• Işıltılı gelincik akordu, şeftali ve altın amber notalarıyla Far Away Endless Sun Kadın EDP – 187,99 TL

• Kişiye Özel Far Away Endless Sun Kadin EDP - 197,99 TL

• Romantik portakal çiçekleri, unutulmaz manolya ve kalıcı amber notalarıyla TTA The Moment Kadın EDP – 223,00 TL

• Kişiye Özel TTA The Moment Kadın EDP – 233,00 TL

• Portakal çiçeği, frezya ve ylang ylang notalarıyla TTA Today Kadın EDP – 223,00 TL

• Kişiye özel TTA Today Kadın EDP - 233,00 TL

• Elmas Orkide, beyaz şakayık ve frezya notalarıyla Incandessence Kadın EDP – 187,99 TL

• Kişiye Özel Incandessence Kadın EDP – 197,99 TL

• Manolya, inci misk ve sandal ağacı notalarıyla Rare Pearls Kadın EDP – 187,99 TL

• Kişiye Özel Rare Pearls Kadın EDP – 197,99 TL

• Sandal Ağacı, yasemin ve frezya notalarıyla Far Away Kadın EDP – 187,99 TL

• Kişiye Özel Far Away Kadın EDP – 197,99 TL

• Misk notaları, siyah Frenk üzümü tomurcukları ve Madagaskar vanilyası notalarıyla Far Away Glamour Kadın EDP – 187,99 TL

• Kişiye Özel Far Away Glamour Kadın EDP – 197,99 TL

