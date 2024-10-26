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Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım Cannes'da. İşte detaylar...

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım, 'Gizli Bahçe' dizisiyle ekrana geliyor.

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!
İkili, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!
Oyuncular, projelerini tanıttı.

Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!
Şahin, Cannes'dan paylaşımlar yaptı.

 Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın Cannes pozları!

Oyuncuya beğeni yağdı.

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