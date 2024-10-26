Ebru Şahin ile Murat Yıldırım, 'Gizli Bahçe' dizisiyle ekrana geliyor.



İkili, Cannes Film Festivali'ne gitti.



Oyuncular, projelerini tanıttı.



Şahin, Cannes'dan paylaşımlar yaptı.

Oyuncuya beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.