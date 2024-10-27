Can Kızıltuğ'dan günümüz ilişkilerine eleştiri

Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Kızıltuğ, başrolünde yer aldığı "0000 Kilometre" filminin basın toplantısında samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Filmde Kuzey karakterine hayat veren Kızıltuğ, özellikle günümüz ilişkilerindeki hızlı ve yüzeysel tüketim alışkanlıklarına karşı Kuzey’in güçlü duruşunu vurguladı:



"Kuzey, hepimizin hayatında görmek isteyeceği bir karakter. Günümüzde her şeyin sağa sola kaydırarak tüketildiği bir dönemde, çabanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir rol. Hikayeye 5-0 yenik başlamasına rağmen, sevdiğine sıkı sıkıya tutunması gerçekten takdire şayan bir özellik. Kuzey'le en çok özdeşleştiğim nokta da bu; o çaba."



HER İŞİMDE FARKLIYIM

Çukur dizisinde sarı saçlarıyla tanınan ve kariyerindeki çeşitliliğe dikkat çeken yakışıklı oyuncu, farklı rollere bürünmenin bir oyuncu olarak en büyük başarısı olduğunu belirtti: "Hiçbir işimde kendime benzemem. Farklı kilolar, farklı tipolojiler, her karakter bir yaratım sürecinin parçası ve ben bu süreci iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum."



AŞKA AŞIK BİRİYİM, AMA ŞU ANDA KALBİM BOŞ

Aralık ayında 30 yaşına girecek olan Kızıltuğ, kalbinin şu an boş olduğunu belirterek, aşka dair yorgun ama umutlu olduğunu ifade etti: "Aşka aşık bir insanım ama bu konuda biraz yorgunum. Düşüyorsun, kalkıyorsun, küserken barışıyorsun. Şu an kendimle yeniden tanıştığım bir süreçteyim. Umarım aşk bir kez daha kapımı çalar."



Aşkla ilgili bu içten açıklamalarına ek olarak spora olan tutkusunu da dile getiren Kızıltuğ, uluslararası fitness sertifikalarına sahip olduğunu ve ileride hayatının bir noktasında yurt dışında fitness antrenörlüğü yapmayı planladığını da sözlerine ekledi: "Hayat beni nereye götürür bilmiyorum ama bir gün her şeye sıfırdan başlayabilirim."



YENİ SİNGLE MÜJDESİ

Müziğe olan ilgisinin aileden geldiğini belirten Kızıltuğ, müzik kariyerine dair heyecan verici bir haber verdi: Ocak ayında rock tarzında iki yeni şarkı çıkarmayı planladığını belirten yakışıklı oyuncu, "Anne ve babam devlet sanatçısı, bu yüzden müziğe hep yakın oldum. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden mezun oldum, üniversitede tiyatro okudum. Müziği asla hayatımdan çıkarmadım. Şarkı söylemek, her oyuncunun cebinde olması gereken sanatlardan biri."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.