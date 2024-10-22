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Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi! İşte detaylar...

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

Birand Tunca, kısa süre önce sosyal medya hesabından evinde kedisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşmışt!

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!
Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın da

 Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

 Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

Bu paylaşımlar, “Birand Tunca ve Müjde Uzman arasında aşk mı var?” sorusunu gündeme getirdi

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