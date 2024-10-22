 Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

Birand Tunca, kısa süre önce sosyal medya hesabından evinde kedisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşmışt!



Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın da

aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Bu paylaşımlar, “Birand Tunca ve Müjde Uzman arasında aşk mı var?” sorusunu gündeme getirdi

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