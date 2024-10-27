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Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu

Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu. İşte detaylar...

Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu

Yıllar önce “Gurbetçiler” dizisinde birlikte rol alan Selda Özbek ve Gamze Yarka, tam 28 yıl sonra yeniden sette bir araya geldi. Bu özel buluşma, Gamze Yarka’nın kızı Başak Şahin’in TRT’nin Tabii platformunda yayınlanacak yeni dizisi “Antrenör”de Selda Özbek ile birlikte rol alması sayesinde gerçekleşti.

Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu
90’lı yılların unutulmaz dizisiyle başlayan arkadaşlık, Yarka'nın sürpriz set ziyaretiyle nostaljik bir hava yaşanmasını sağladı. Oyuncu Selda Özbek çektikleri hatıra fotoğrafı için; "Bu fotoğraf özlem içeren güzel bir anı oldu. “Antrenör” dizisinin izleyiciyle buluşmasını heyecanla bekliyoruz" dedi.

 Selda Özbek ve Gamze Yarka 28 yıl aradan sonra sette buluştu

Oyuncu Gamze Yarka, oyuncu arkadaşı Selda Özbek ve kızı Başak Şahin için şunları söyledi; “Birlikte 5 sene aynı dizide oynadık, ailemizle olduğundan daha çok vakit geçirdik. Şimdi ise kızımın ilk set tecrübesinde kendi dönemimden arkadaşımın kızımla aynı projede olması beni çok mutlu etti.”

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