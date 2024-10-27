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Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

Ünlü sanatçı Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı! İşte detaylar...

Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar, "29 Ekim için özel bir kostüm hazırladık, repertuarımıza marşlar ekledik. Bu gece Cumhuriyet Bayramı'nı erken kutlayacağız. Şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

 Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

"Oyuncular için er meydanının tiyatro sahnesi olduğu söylenir. Şarkıcılar içinde bu canlı performans mıdır?" sorusuna güzel yorumcu, "Tabii ki. Eskiden albümler bile hücum kayıt şeklinde canlı çalınıp söylenerek kaydedilirdi. Bu işler eskiden daha zordu. Bazı kişilerin bestecilik yönü daha baskın oluyor. Mesela Febyo harika şarkılar yapıyor ama çok kötü söylüyor. Benden ona ders vermemi istiyor." dedi.

 Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

"Peki bu konularda hep çok açık sözlü müsünüz? Fikirlerinizi hemen söyler misiniz?" sorusuna ise Arar, "Evet, söylerim. Sanatta torpil olmaz. İyiye iyi, kötüye kötü derim." diye yanıt verdi.

 Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!

HER SAHNE ÖNCESİ KALBİM KÜT KÜT ÇARPAR
Küçükken okul korosunda olduğunu ve bayramlarda şiirler söylediğini belirten, "Hala o günlerde olduğu gibi her sahne öncesinde kalbim küt küt çarpar. Sahneye çıktıktan sonra seyircinin sevgisi ve şarkılara eşlik etmesi ile birlikte o heyecan yavaş yavaş azalıyor.

Funda Arar'dan sanatta torpil itirafı!
Bu sefer seyircilerle birlikte eğlenme ve keyiflenme süreci başlıyor." diyerek yanıtladı. Röportajın ardından sahneye çıkan Arar, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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