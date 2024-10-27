 Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

A Milli Futbol Takımımız'ın gönüllü futbol elçisi Yağmur Tanrısevsin,



bu defa futbol dünyasının en önemli organizasyonlardan biri olan Ballon d'Or'a gidiyor.

Oyuncu, Pazartesi Paris'te gerçekleşecek tören öncesi kırmızı halıda da yer alacak.

Tanrısevsin, oyunculuktaki başarısı ve güzelliğiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan

sonra Ballon d'Or'a da damga vuracak.

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