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Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek. İşte detaylar...

Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

A Milli Futbol Takımımız'ın gönüllü futbol elçisi Yağmur Tanrısevsin,

Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek
bu defa futbol dünyasının en önemli organizasyonlardan biri olan Ballon d'Or'a gidiyor.

 Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

Oyuncu, Pazartesi Paris'te gerçekleşecek tören öncesi kırmızı halıda da yer alacak.

 Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

Tanrısevsin, oyunculuktaki başarısı ve güzelliğiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan

 Yağmur Tanrısevsin'den hep destek tam destek

sonra Ballon d'Or'a da damga vuracak.

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