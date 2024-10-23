  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu

Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu

 Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan Anne oğul, bir süre meydan katını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu


Spor tarzlarıyla dikkat çeken anne oğul, Alışveriş sırasında karşılaştıkları muhabirlerin sorularını cevapladı. Babası Cem Yılmaz’ın, 'Erşan Kuneri 2' dizisinde küçük bir rolü bulunduğu hakkında sorulara Kemal Yılmaz, "Aşırı keyifliydi ben çok eğlendim" açıklamasında bulundu. Muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam eden anne oğul, alışverişlerini noktaladıktan sonra taksiye binip AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel'den ayna paylaşımı!
  Magazin

Hande Erçel'den ayna paylaşımı!

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!
  Magazin

Ünlü oyuncular Müjde Uzman ile Birand Tunca aşk mı yaşıyor? Kedi paylaşımı ele verdi!

Modern kadının şıklığı vatkalı ile yeniden tanımlanıyor
  Moda ve Güzellik

Modern kadının şıklığı vatkalı ile yeniden tanımlanıyor

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!
  Magazin

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!
  Magazin

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı
  Magazin

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı