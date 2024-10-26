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Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu!

Ünlü isim Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu! İşte detaylar...

Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu!

Yasemin Şefkatli, koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

 Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu!

Eşi İdo Tatlıses ve ikizleriyle mutlu aile tablosu çizen sosyal medya fenomeni,

Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu!
takipçilerine dikkatli olmalarını uyardı.

 

 

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