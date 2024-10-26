 Yasemin Şefkatli kötü haberi duyurdu!

Yasemin Şefkatli, koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

Eşi İdo Tatlıses ve ikizleriyle mutlu aile tablosu çizen sosyal medya fenomeni,



takipçilerine dikkatli olmalarını uyardı.

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