  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması! İşte detaylar...

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının konuğu Kerem Bürsin oldu. Bürsin birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Aslı Şafak’ın "kendinizi sosyal medyada kendinizi çok sergilemiyorsunuz" yorumuna cevabı, "Sosyal medyada kendimizi sergilemek narsistik ve çok saçma bir şey" dedi.

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!
İNSANLARIN SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUM
Bürsin, sözlerine şöyle devam etti: "İlk başta ben sosyal medyadan çok uzaktım. Kullanmak istediğim şekle karar verene kadar. Sosyal medya anormal şeyleri normalleştiriyor. İnsanların burada çok zaman geçirmesini istemiyorum geçirmesinler."


İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM TATİL YAPMAYI SEVMİYOR OLMAM
"Romantik misin?"" sorusuna Bürsin: "Mektup yazmayı seviyorum mektup yazıp saklamayı bırakmayı. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence ilişkilerimde en büyük sıkıntım buydu çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa evde oturur yazarım."

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!
İLİŞKİ BEKLENTİLERİ YENİ NESİL
Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Sabancı Tapan'la aşk yaşayan Bürsin'in ilişkilere dair samimi açıklamaları ise şöyleydi: "İlişkilerde yapılan ve beklenenler yeni nesil gibi geliyor bana. Evin salonunun ortasında piknik yapılabilir."

MARKA GİYMİYORUM

Aslı Şafak'ın, "Marka takıntınız var mı?" sorusuna, "Marka sevmem ve çok giymiyorum. Özellikle logo göstermeyi sevmiyorum. İnsanların beni ne giydiğimle algılamaları değil olay beni anlasınlar ağzımdan çıkanları ve düşündüklerimi. Markayla iş birliği yapacaksam ne kadar sürdürülebilir bir marka olduğuna bakarım. Uzun zamandır bu sebeple giyim markalarıyla çalışmıyorum" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
  Magazin

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!
  Magazin

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!

Meryem Uzerli Cannes'da
  Magazin

Meryem Uzerli Cannes'da

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi
  Gündem

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!
  Magazin

Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor
  Magazin

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor