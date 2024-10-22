Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının konuğu Kerem Bürsin oldu. Bürsin birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Aslı Şafak’ın "kendinizi sosyal medyada kendinizi çok sergilemiyorsunuz" yorumuna cevabı, "Sosyal medyada kendimizi sergilemek narsistik ve çok saçma bir şey" dedi.



İNSANLARIN SOSYAL MEDYADA ZAMAN GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUM

Bürsin, sözlerine şöyle devam etti: "İlk başta ben sosyal medyadan çok uzaktım. Kullanmak istediğim şekle karar verene kadar. Sosyal medya anormal şeyleri normalleştiriyor. İnsanların burada çok zaman geçirmesini istemiyorum geçirmesinler."



İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM TATİL YAPMAYI SEVMİYOR OLMAM

"Romantik misin?"" sorusuna Bürsin: "Mektup yazmayı seviyorum mektup yazıp saklamayı bırakmayı. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence ilişkilerimde en büyük sıkıntım buydu çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa evde oturur yazarım."



İLİŞKİ BEKLENTİLERİ YENİ NESİL

Sakıp Sabancı'nın da torunu olan Melisa Sabancı Tapan'la aşk yaşayan Bürsin'in ilişkilere dair samimi açıklamaları ise şöyleydi: "İlişkilerde yapılan ve beklenenler yeni nesil gibi geliyor bana. Evin salonunun ortasında piknik yapılabilir."

MARKA GİYMİYORUM

Aslı Şafak'ın, "Marka takıntınız var mı?" sorusuna, "Marka sevmem ve çok giymiyorum. Özellikle logo göstermeyi sevmiyorum. İnsanların beni ne giydiğimle algılamaları değil olay beni anlasınlar ağzımdan çıkanları ve düşündüklerimi. Markayla iş birliği yapacaksam ne kadar sürdürülebilir bir marka olduğuna bakarım. Uzun zamandır bu sebeple giyim markalarıyla çalışmıyorum" yanıtını verdi.

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