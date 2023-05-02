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SnobMagazin.com

Anneniz için en güzel seçim Evidea’da

Ev dekorasyonunda her ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünleriyle kalitesinden ödün vermeyen Evidea, bu yıl Anneler Günü’nde rengarenk hediye seçenekleriyle göz dolduruyor. Üstelik 1-14 Mayıs tarihleri arasında Evidea mağazalarından ve evidea.com adresindeki seçili ürünlerde yüzde 40’a varan indirim fırsatı sizleri bekliyor.

Anneniz için en güzel seçim Evidea’da

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, Anneler Günü’nde annesini mutlu etmek isteyenler için birbirinden renkli hediye seçenekleri sunuyor.

Anneniz için en güzel seçim Evidea’da

 

 

Evin her köşesini güzelleştiren anneleriniz için; renkli kahvaltı takımlarından şık banyo objelerine yumuşacık nevresim takımlarından pişirme gruplarına kadar birçok hediye seçeneği bulunan Evidea, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Her renk ve boyda tencereler annelerin nefis yemeklerini daha da lezzetlendiriyor. Gözleri doyuran yemek takımları, kahvaltı takımları ve çatal kaşık bıçak setleri de sofralara şıklık katmak için mükemmel birer seçenek oluyor.

Anneniz için en güzel seçim Evidea’da

Ev dekorasyonunu tamamlayan ve yumuşak dokunuşlarla keyifli yaşam alanları oluşturan birbirinden farklı ev tekstili ürünleri; nevresim takımları, yatak örtüleri, masa örtüleri, havlu setleri ve bornozlar anneler için kullanışlı hediye alternatifi oluşturuyor.
Vazolar, tablolar, biblolar, şamdanlar gibi annelerin zevkleri doğrultusunda seçilebilecek ev dekorasyon ürünleri evlerine şıklık katmak isteyen anneleri mutlu ediyor.

Annelerini Anneler Günü’nde özel bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler; kaliteli, trend, kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünleri Evidea’da buluyor, üstelik yüzde 40’a varan indirim fırsatıyla…
Evi, sevgisiyle yuva yapan tüm annelerin, Anneler Günü kutlu olsun…

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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