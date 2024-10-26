 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi

Kubilay Aka, 'İnci Taneleri' dizisi için Cannes'a gitti.



Oyuncuya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan eşlik etti.



Aka, sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Aka, "Bu arada Cannes’da ödül aldım" diye yazdı.



Çifte, beğeni yağdı.

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