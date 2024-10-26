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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi. İşte detaylar...

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi

Kubilay Aka, 'İnci Taneleri' dizisi için Cannes'a gitti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi
Oyuncuya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan eşlik etti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi
Aka, sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi

Aka, "Bu arada Cannes’da ödül aldım" diye yazdı.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka Cannes'da aşka geldi
Çifte, beğeni yağdı.

 

 

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