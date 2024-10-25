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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı. İşte detaylar...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Muhabir Online Akif Yaman’ın özel haberine göre; Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrıldığı iddia edildi. 

 Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Çift, geçtiğimiz hafta birlikte Londra’ya gitmişti. Yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul’a yalnız döndü.

 Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Melis Sandal Sütşurup ise, sosyal medyasında soyadını “Sütşurup” yapıp, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını kaldırdı.

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