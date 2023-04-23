Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de, ikinci günü ise Maslak Yeni Gazino'da İstanbullu sevenleriyle buluştu.



Yoğun ilginin yaşandığı bayram akşamında Yaşar, sahne performansı ve repertuarı yine tam not aldı.

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