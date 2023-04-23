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Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

Ebru Yaşar, bayramda üst üste sahne aldı. İşte detaylar...

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

Ebru Yaşar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de, ikinci günü ise Maslak Yeni Gazino'da İstanbullu sevenleriyle buluştu.

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri
Yoğun ilginin yaşandığı bayram akşamında Yaşar, sahne performansı ve repertuarı yine tam not aldı.

Ebru Yaşar'dan bayram konserleri

 

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