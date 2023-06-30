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Ebru Yaşar'dan bayram konseri

Ebru Yaşar, Kurban Bayramı’nın 2. günü Maslak 1453 Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

Ebru Yaşar'dan bayram konseri

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kurban Bayramı’nın 2. günü Maslak 1453 Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

 Ebru Yaşar'dan bayram konseri
Yoğun ilginin yaşandığı bayram akşamında Yaşar sahne performansı ve zarafetiyle tam not aldı.

Ebru Yaşar'dan bayram konseri

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