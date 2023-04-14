Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kombiniyle dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, mağazaları gezdi.

Yüzündeki değişimin fark edilmesi üzerine Polat, "Kendi güzellik merkezimde uygulamalar yaptım. Bişektomi ve çenemi yaptırdım. Şimdi şiş olduğuna bakmayın, 10 gün sonra güzel olacak. Şişin sebebi ise uygulamayı yeni yaptığım için böyle duruyor" diye konuştu.

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