SnobMagazin.com

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Ebru Polat yeni bir estetik operasyon daha geçirdi. Nişantaşı City's'de görüntülenen Polat “Çenemi yaptırdım” dedi.

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Kombiniyle dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat, mağazaları gezdi.

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Yüzündeki değişimin fark edilmesi üzerine Polat, "Kendi güzellik merkezimde uygulamalar yaptım. Bişektomi ve çenemi yaptırdım. Şimdi şiş olduğuna bakmayın, 10 gün sonra güzel olacak. Şişin sebebi ise uygulamayı yeni yaptığım için böyle duruyor" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı Bıçak Altına Yattı
  Magazin

Songül Karlı Bıçak Altına Yattı

Sinem Ünsal’dan Estetik Açıklaması
  Magazin

Sinem Ünsal’dan Estetik Açıklaması

2023’ün Güzellik Ve Bakım Sırları
  Moda ve Güzellik

2023’ün Güzellik Ve Bakım Sırları

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu
  Magazin

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan aşk pozu

Gülşen ortaya çıktı
  Magazin

Gülşen ortaya çıktı

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor