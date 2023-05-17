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Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Raffles Hotel'de çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı

Sesi ve iş dünyasındaki başarısının yanı sıra sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram'daki fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı, Raffles Hotel'de çektirdiği kareleriyle beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı
Gecelikle iki kare paylaşan Polat, "1 mi 2 mi? Yorum sizin" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı
Şarkıcıya, kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.

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