Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın pozları olay yarattı

Sesi ve iş dünyasındaki başarısının yanı sıra sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, Instagram'daki fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Şarkıcı, Raffles Hotel'de çektirdiği kareleriyle beğeni topladı.



Gecelikle iki kare paylaşan Polat, "1 mi 2 mi? Yorum sizin" diye yazdı.



Şarkıcıya, kısa sürede yüzlerce mesaj geldi.

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