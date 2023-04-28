Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Ebru Polat'a sevgilisi Tolgahan Yıldız'dan sürpriz geldi.



Fuat Paşa Yalı'nda fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Yağmırı denizde seyretmeyi seviyorum" demişimdir. 10 dakika sonra, 'Odanızda rezervasyon yapıldı" mesajı ile kendimi burada bulurum. Bana ufak sürprizler yapın işte" diye yazdı.



Polat, o anları da Instagram'dan paylaştı.

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