  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın sürprizyle şaşırdı. İşte haberin detayları...

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Ebru Polat'a sevgilisi Tolgahan Yıldız'dan sürpriz geldi.

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
Fuat Paşa Yalı'nda fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Yağmırı denizde seyretmeyi seviyorum" demişimdir. 10 dakika sonra, 'Odanızda rezervasyon yapıldı" mesajı ile kendimi burada bulurum. Bana ufak sürprizler yapın işte" diye yazdı.

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz
Polat, o anları da Instagram'dan paylaştı.

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Ebru Polat'a sevgilisinden sürpriz

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı
  Magazin

Ebru Polat bu kez bakın neresine estetik yaptırdı

Aldattığını söylediği sevgilisiyle barışan Seren Serengil bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı
  Magazin

Aldattığını söylediği sevgilisiyle barışan Seren Serengil bir takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı
  Magazin

Deniz Baysal'ın flaş çocuk itirafı

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti
  Magazin

Selin Çuhadaroğlu dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile kamera karşısına geçti

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı
  Magazin

Kenan İmirzalıoğlu ailesi için servet harcadı

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  
  Magazin

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı  