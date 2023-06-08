Ebru Polat’tan doğum gününe özel şarkı

Yeni şarkısına İstanbul’da bir mekanda klip çeken Ebru Polat, "Yaza adamgasını vuracak bir çalışma yaptık, tam club şarkısı oldu”dedi. Polat,“Bro” isimli şarkısını doğum günü olan 30 Haziran’da tüm dijital platformlardan yayınlayacak.

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