 Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Felix Porsche, dünyaca ünlü Alman otomotiv firmasının veliahtı.
Birkaç gündür Türkbükü'ndeki lüks otelde konaklayan Felix, ilk kez önceki gün odasından çıktı.
27 yaşındaki genç adam, Charlotte Chiara Maria Castell adlı kız arkadaşıyla sahilde görüntülendi.
Sevgililer, önce etrafı kontrol etti, ardından denize girdi.
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