Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi Dünyaca ünlü milyarderlerin ve yıldızların tercihi bu yıl da Bodrum oldu! Yaz aylarının başından beri ünlü isimlerin akın ettiği Bodrum'a bu kez de 53 milyar dolarlık mirasın vârisi olan, otomotiv şirketinin veliahtı Felix Porsche geldi.