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Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü milyarderlerin ve yıldızların tercihi bu yıl da Bodrum oldu! Yaz aylarının başından beri ünlü isimlerin akın ettiği Bodrum'a bu kez de 53 milyar dolarlık mirasın vârisi olan, otomotiv şirketinin veliahtı Felix Porsche geldi.

Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Felix Porsche, dünyaca ünlü Alman otomotiv firmasının veliahtı.

 Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi

Birkaç gündür Türkbükü'ndeki lüks otelde konaklayan Felix, ilk kez önceki gün odasından çıktı.

Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi
27 yaşındaki genç adam, Charlotte Chiara Maria Castell adlı kız arkadaşıyla sahilde görüntülendi.

Dünyaca ünlü milyarder Felix Porsche Bodrum'a geldi
Sevgililer, önce etrafı kontrol etti, ardından denize girdi.

 

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