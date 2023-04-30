Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

İş insanı Berkin Gökbudak ile evli olan Aslı Enver, kızını kucağına almaya gün sayıyor.

Ünlü oyuncu, yeni pozlarını paylaştı.

Enver'in pozları beğeni topladı.

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