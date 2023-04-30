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Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Doğumuna günler kalan Enver'den yeni pozlar...

Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

İş insanı Berkin Gökbudak ile evli olan Aslı Enver, kızını kucağına almaya gün sayıyor.

Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

Ünlü oyuncu, yeni pozlarını paylaştı.

Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

Enver'in pozları beğeni topladı.

Doğumuna günler kalan Aslı Enver'den yeni pozlar

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