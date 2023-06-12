  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doğukan Manço hem coştu hem coşturdu

Doğukan Manço, Drone’lara merakı olduğunu söyledi. İşte haberin detayları...

Doğukan Manço hem coştu hem coşturdu

Doğukan Manço, ECE Türkiye Yönetimindeki Marmara Park AVM’de sahne aldı. Drone Fest etkinliğinde sahne alan Manço, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Drone’lara merakı olduğunu söyleyen Manço, "Sahne hazırlığı yaptım ama baya bir imreniyorum. Ben denedim kullanmayı. Kendi çekimlerimde de kullanıyorum. Bir parça kullanıyorum ama bu günden itibaren girebilirim." dedi.

YİYENE AFİYET OLSUN

Konserlerine devam eden Manço, "Bizim konser takvimimiz bayağı bir değişik. Pandemi'den sonra da birazcık azaldı ve bozuldu. Bu seneden çok umutlu değildim yaz için. Bir takım festivaller ve etkinlikler başladı ki bize de imkan doğdu. Umarım devamı gelir.” dedi. Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme bomba gibi oturdu. Manço, bu fiyatlar hakkında, "Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum ya. Ne diyeyim ki yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur. Ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orda." diye konuştu.

Doğukan Manço hem coştu hem coşturdu


"BELÇİKA'DAN BARIŞ MANÇO'NUN ARACINI GETİRMEK İSTİYORUZ"

 

Sosyal medyaya çektiği videolarda da görülen ve araç tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yaparak araçların restorasyonunu yapıyordu. Gazeteciler'in atölyesini sorması üzerine tutkunluğunu dile getiren Manço, "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burda bir takım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum.” dedi. Babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da aldığı bir aracı orada uzun süre bırakması ve kullanılmamasının ardından Manço ailesinin bu aracı Türkiye'ye getirerek sergilemek istediğine dair haberler yapılmıştı. Manço, "Evet bu doğrudur. Babam'ın Türkiye'deki bir çok aracı zamanında haciz edildi. Bir çok insan bunu bilmiyor ben de konuşmak istemiyorum bu olayı. Fakat o araç Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. O aracı buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil. Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonu da kendim yapacağım." dedi.

 Doğukan Manço hem coştu hem coşturdu

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

 Sanatçı bir kimliği olan ve sanatçı bir aileden gelen Doğukan Manço, magazin gündemi ile ilgili de konuştu. Geçtiğimiz aylarda Selen Görgüzel'in seslendirdiği bir Kayahan şarkısının sosyal medyada büyük eleştiri alması ile ilgili konuşan Manço, "Ben kendi tarzımı sosyal medyadan yapıyorum. Bazıları tutmuyor, sinirim bozuluyor ama kendi kitlem dinliyor en azından. Bahsettiğiniz kişiye de gelirsek eğer, ben parçayı dinlemedim. Ben müzikle ilgilenen birisiyim ama sanatçı olarak adlandırmıyorum kendimi. Fakat herkes her işi yapmamalı. Ben şarkı söylerken kendimden utanıyorum bazen. Beğenmesek de kalp kırıcı olmamaya özen göstermeliyiz ama. Dediğim gibi şarkıyı bilmiyorum, kişiyi de tanımıyorum ama medeni cesaretinden ötürü kendisini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerden bağış çağrısı
  Magazin

Ünlü isimlerden bağış çağrısı

Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak
  Magazin

Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahnede olacak

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti
  Magazin

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti

Sinan Akçıl’dan ‘proje aşkı’ itirafı
  Magazin

Sinan Akçıl’dan ‘proje aşkı’ itirafı

EYT'li ama emekli olamıyor!
  Magazin

EYT'li ama emekli olamıyor!

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı
  Magazin

Ömer sezon finalini görkemli bir davetle kutladı