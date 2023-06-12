 Doğukan Manço hem coştu hem coşturdu

Doğukan Manço, ECE Türkiye Yönetimindeki Marmara Park AVM’de sahne aldı. Drone Fest etkinliğinde sahne alan Manço, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Drone’lara merakı olduğunu söyleyen Manço, "Sahne hazırlığı yaptım ama baya bir imreniyorum. Ben denedim kullanmayı. Kendi çekimlerimde de kullanıyorum. Bir parça kullanıyorum ama bu günden itibaren girebilirim." dedi.

YİYENE AFİYET OLSUN

Konserlerine devam eden Manço, "Bizim konser takvimimiz bayağı bir değişik. Pandemi'den sonra da birazcık azaldı ve bozuldu. Bu seneden çok umutlu değildim yaz için. Bir takım festivaller ve etkinlikler başladı ki bize de imkan doğdu. Umarım devamı gelir.” dedi. Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum'daki lahmacun fiyatları gündeme bomba gibi oturdu. Manço, bu fiyatlar hakkında, "Ben Bodrum'a hiç gitmiyorum ya. Ne diyeyim ki yiyene afiyet olsun. Bu bir tercihtir. Ne görgüsüzlük derim ne fiyat belirlerim. O lahmacunu almak isteyen bir şeyi göstermek istiyordur, ondan yiyordur. Ama herkesin yemek yiyebileceği bir yer var orda." diye konuştu.



"BELÇİKA'DAN BARIŞ MANÇO'NUN ARACINI GETİRMEK İSTİYORUZ"

Sosyal medyaya çektiği videolarda da görülen ve araç tutkunu olarak bilinen Doğukan Manço, evinin altına da bir atölye yaparak araçların restorasyonunu yapıyordu. Gazeteciler'in atölyesini sorması üzerine tutkunluğunu dile getiren Manço, "Evin altını yıktım ve atölyeye çevirdim. Burda bir takım üretimler yapıyorum. Sadece araç tamiri yapmıyorum. Olmayan bir parçayı da aynı zamanda imal etmeye çalışıyorum.” dedi. Babası Barış Manço'nun vefatından önce Belçika'da aldığı bir aracı orada uzun süre bırakması ve kullanılmamasının ardından Manço ailesinin bu aracı Türkiye'ye getirerek sergilemek istediğine dair haberler yapılmıştı. Manço, "Evet bu doğrudur. Babam'ın Türkiye'deki bir çok aracı zamanında haciz edildi. Bir çok insan bunu bilmiyor ben de konuşmak istemiyorum bu olayı. Fakat o araç Belçika'da diye o araca zarar gelmedi. O araç da 20 sene kullanılmadı. O aracı buraya getirmek istiyorum ve sergilemek istiyoruz. Bakanlığa başvuru da yaptım, sıcak bakıldı ama şu an yalnız kaldım. O aracı buraya kullanmak için değil. Barış Manço severler ziyaret edebilsin diye getireceğiz. Baştan sona da restorasyonu da kendim yapacağım." dedi.

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Sanatçı bir kimliği olan ve sanatçı bir aileden gelen Doğukan Manço, magazin gündemi ile ilgili de konuştu. Geçtiğimiz aylarda Selen Görgüzel'in seslendirdiği bir Kayahan şarkısının sosyal medyada büyük eleştiri alması ile ilgili konuşan Manço, "Ben kendi tarzımı sosyal medyadan yapıyorum. Bazıları tutmuyor, sinirim bozuluyor ama kendi kitlem dinliyor en azından. Bahsettiğiniz kişiye de gelirsek eğer, ben parçayı dinlemedim. Ben müzikle ilgilenen birisiyim ama sanatçı olarak adlandırmıyorum kendimi. Fakat herkes her işi yapmamalı. Ben şarkı söylerken kendimden utanıyorum bazen. Beğenmesek de kalp kırıcı olmamaya özen göstermeliyiz ama. Dediğim gibi şarkıyı bilmiyorum, kişiyi de tanımıyorum ama medeni cesaretinden ötürü kendisini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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