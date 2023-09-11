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Doğukan Manço hastanelik oldu

Katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik olan Doğukan Manço, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Doğukan Manço hastanelik oldu

Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Gıda alerjisi olan 42 yaşındaki Manço, yaşadıklarını anlattı.

Doğukan Manço hastanelik oldu

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Manço, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi.
Doğukan Manço, "Bu sefer de yırttık... Anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor." dedi.

Doğukan Manço hastanelik oldu

"GELEN YEMEĞİ GÖZÜM SEÇEMEDİ"

Manço, ardından, "Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'Püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi... Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp, soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim..." açıklamasında bulundu.

Takipçilerinden Manço'ya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ünlü ismin patlıcan alerjisi takipçilerini şaşırttı.

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