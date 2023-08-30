Deniz kazası geçiren ve yoğun bakımda olan Ali Sabancı'nın sağlık durumunda flaş gelişme yaşandı

Geçirdikleri deniz kazası nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Cuma günü bir tanesi 5.5 saat üç ameliyat geçiren Ali Sabancı entübe ediliyordu. Kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.

PAZARTESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

Kendisi gibi kazada yaralanan eşi Vuslat Doğan Sabancı'da Amerikan Hastanesi'nde kalıyor. Bilincinin yerine gelmesi üzerine Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ali Sabancı'nın önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacak.

KİMLER GELDİ?

Sabancı ve Doğan aile üyelerinin beklediği hastanede Demet Sabancı, Ömer Sabancı'nın annesi Özcan Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı'nın kardeşi ve Aydın Doğan'ın en küçük kızı Begümhan Doğan Faralyalı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Göksel Gümüşdağ Amerikan Hastanesi'ne gelenler arasında yer aldı. (Patronlar Dünyası)

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