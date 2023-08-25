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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

SABANCI ÇİFTİ ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTI

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi

ALİ SABANCI AMERİKAN HASTANESİ'NE GETİRİLDİ, VUSLAT SABANCI DA GETİRİLECEK

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve entübe edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a Amerikan Hastanesi'ne getirildi.

ALİ SABANCI ENTÜBE, VUSLAT SABANCI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.

 

 

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