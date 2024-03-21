Deniz Dinozorunun Sırrı: Çocuklara iklim krizinin denizlere etkisini anlatıyor

Ecem Kodak: “Bu kitap aracılığıyla çocuklarımıza Türkiye’nin su altı zenginliklerini tanıtmak istedim. Böylece su yaşamını benimseyip korumalarına katkı sağlamayı amaçlıyorum.”

İklim krizi ve kirlilik; sudaki yaşamı tahrip ediyor, su kaynaklarımız yok oluyor. Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak için önce onu tanımamız gerektiğini düşünen Ecem Kodak, çocuklara Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini ve iklim krizinin su yaşamına etkisini anlatıyor. Altın Kitaplar’dan çıkan Deniz Dinozorunun Sırrı’nda bir yandan göç etmeye hazırlanırken diğer yandan müsilaja çözüm arayan iki lüferin hikâyesi anlatılıyor. Bu yolculuk onları Mersin balığından orfoz ve deniz çayırlarına dek nesli koruma altındaki pek çok deniz canlısına götürüyor. Kahramanlarımız, Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini öğrenirken iklim krizi, yasak avcılık ve istilacı türlerle de mücadele ediyor.

Ecem Kodak, İstanbul Üniversitesi’nde Su Bilimleri Mühendisliği, İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Haliç Üniversitesi’nde Sanat Terapisi eğitimlerini aldı. Sudaki yaşam konusunda farkındalık sağlamayı amaçlayarak Deniz Dinozorunun Sırrı’nı yazdı, bu kitapla bağlantılı yaratıcı drama atölyeleri hazırladı. Böylece çocukların hem kitap okuyarak hem de drama yoluyla yaşantı deneyimleyerek Türkiye’deki deniz canlılarını tanımasını ve bu yolla benimseyip korumasını hedefliyor. Kitabın aslına uygun çizimleri Serhat Gürpınar imzası taşıyor.

Deniz gözlüklerinizi takın. Türkiye’nin denizlerini keşfe çıkıyoruz!

Kaybolmaktan korkmayın sakın çünkü yolculuk boyunca su altında yaşayan dostlarımız bize eşlik edecek.

Marmara Denizi’nde yaşayan lüfer kardeşler, bir yandan göç etmeye hazırlanırken diğer yandan denizlerimize musallat olan müsilaj sorununa çözüm aramaktadır. Çıktıkları yolculuk onları nesli tükenmekte olan deniz canlılarına götürür. Kahramanlarımız, bilmedikleri sularda, inmedikleri derinliklerde Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini öğrenirken iklim krizi, yasak avcılık ve istilacı türlerle de mücadele etmek zorunda kalır.

İki lüfer kardeş efsanelere konu olan o deniz canlısıyla karşılaştıklarında kendilerini bekleyen olaylardan habersizdir...

Bir Su Bilimleri Mühendisi olan Ecem Kodak'ın ilk kitabı Deniz Dinozorunun Sırrı.

Ülkemizi çevreleyen denizleri, deniz canlılarını ve biyoçeşitliliğini etkileyen çevresel sorunları çocuklar için akıcı bir dille ve heyecan dolu bir öyküyle anlatıyor.

Sayfa Sayısı: 64

Fiyatı: 80 TL

Tür: Çocuk

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