Cumhuriyetin 100. yaşında “Kadın Yüzler Festivali” Asmalı Sahne’de

Kadın Yüzler Festivali, 5-17 Haziran arasında Asmalı Sahne’de 14 farklı oyunla gerçekleştirilecek.

Asmalı Sahne’de gerçekleştirilecek Kadın Yüzler Festivali, “Alkışlar Hiç Susmasın” sloganıyla cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan “Kadınların sahneye çıkabilme” özgürlüklerine atıfta bulunmak amacıyla 100. yılda genç kadın oyuncuların ve tiyatro ekiplerinin seyirci ile buluşmasını hedefliyor.

5-17 Haziran gerçekleştirilecek festival kapsamında, “Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh”, “Manukyan”, “Ben Ve Ben”, “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu”, “Ağladım”, “Öfkenin Yakın Geçmişi”, “Kertenkelenin Ardından”, “Girdap”, “Haberin Var mı Anne?”, “Karanlıkta Kadınlar Sarı” “Görünür”, “var-mış”, “Ten Rengi” ve “Monologlar Müzesi – Kadın Yüzler” oyunları seyirciyle buluşacak.

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