  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cemre Baysel'in yaz pozları

Cemre Baysel, geçen yıl başlayan iş birlikleri kapsamında yeniden bir araya geldi. İşte detaylar...

Cemre Baysel'in yaz pozları

Türkiye’nin ayakkabı denince akla gelen ilk markası olan FLO ve sevilen oyuncu Cemre Baysel, geçen yıl başlayan iş birlikleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Başarılı oyuncu, marka yüzü olduğu FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. En trend ürünleri eşsiz müşteri deneyimiyle tüketicilerine sunan FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel, yaz mevsimine yakışan sandalet, sneaker, terlik ve çanta modelleri ile objektiflere poz verdi.

 Cemre Baysel'in yaz pozları

Güzel enerjisiyle sette neşe saçan ve sevilen oyuncu, sezonun en trend modelleri ile göz alıcı bir şıklık sergiledi. Farklı tarzlardaki ayakkabı ve terlik modelleri ile göz dolduran Cemre Baysel, FLO ile enerjisi yüksek bir yazı müjdeliyor.

 Cemre Baysel'in yaz pozları

“Yeni sezon trend listelerini alt üst eden FLO’nun sandaletlerini çok sevdim“ diyen Cemre Baysel, "Bu modeller, yaz aylarında kombinlerime cool bir görünüm katacak. Şık olmak ama aynı zamanda da rahatça adım atmak istediğimde FLO’nun rengarenk modellerinden asla vazgeçemiyorum. Ayrıca elbette tüm kombinlerin kurtarıcısı sneakerlar herkes gibi benim de favorim. Yazın temsilcisi hasır çantaları ise sıcak günlerde uçuş uçuş elbiselerimle kombinlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Cemre Baysel'in yaz pozları

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melike Şahin evlendi
  Magazin

Melike Şahin evlendi

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ece Ronay boşandı

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!
  Magazin

Serdar Ortaç'ın zor anları! Sahneyi çekemedi!

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor
  Magazin

Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz
  Magazin

Sıla'ya Bakü'de büyük sürpriz

Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun evleniyor mu? Altınbilek'ten açıklama geldi
  Magazin

Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun evleniyor mu? Altınbilek'ten açıklama geldi