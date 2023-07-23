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Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranını şikayet etti. Ünlü oyuncu, "Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin" dedi.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi

 

Sabah'tan Dilem Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı. Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi
Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti. Mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi
İddiaya göre şahıs, Baysel'in ve ailesinin kimlik bilgilerini adreslerini ve şahsi tüm bilgilerini ele geçirmişti. Büyük bir şok yaşayan genç kadın, aldığı bir mesajdan kısa bir süre sonra başka bir numaradan yine arandı. Şahıs, genç kadınla buluşmak istiyor ve bulaşmadığı takdirde kendisini kaçıracağını söylüyordu. Dehşete kapılan güzel oyuncu, mesajları engelleyerek takıntılı hayranından kurtulmaya çalışırken, ailesinin adres bilgileri paylaşılarak, 'Benimle buluşmazsan bütün aileni öldüreceğim' şeklinde bir mesajla daha karşı karşıya kaldı.

 Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi

Yine aynı numara, 'Cevap ver evine geleceğim' diyerek oyuncuyu tehdit etmeye başladı. Ne yapacağını bilemeyen Cemre Baysel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Genç kadın kendisinin ve ailesinin kimliği belirlenemeyen bu şahsı tarafından tehdit edildiğini, huzurunun kaçtığını, şahsın aradığı yabancı numaranın yurt dışına kayıtlı olduğunu ve kullanıcının tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi

 

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