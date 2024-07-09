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Evlilik haberleri beklenirken ayrılmışlardı! Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz sorusuna bakın ne cevap verdi

Oyuncu Cemre Baysel, eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile tekrar barıştığı iddaları hakkında ilk kez konuştu.

Evlilik haberleri beklenirken ayrılmışlardı! Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz sorusuna bakın ne cevap verdi

 

Güzel oyuncu Cemre Baysel, bir Avm’de Magazin Jokeri'nin kameraları tarafından görüntülendi. 

Evlilik haberleri beklenirken ayrılmışlardı! Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz sorusuna bakın ne cevap verdi

Gazetecilerin eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yeniden barışması hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 

Evlilik haberleri beklenirken ayrılmışlardı! Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz sorusuna bakın ne cevap verdi

Cemre Baysel, “Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş çevrem, bunu bilsinler mutlu olsunlar yeter.” dedi. Muhabirlerin “Bir barışma yok yani” sözlerine de Baysel, gülerek “Teşekkürler” demekle yetindi.

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