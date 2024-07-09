Evlilik haberleri beklenirken ayrılmışlardı! Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz sorusuna bakın ne cevap verdi

Güzel oyuncu Cemre Baysel, bir Avm’de Magazin Jokeri'nin kameraları tarafından görüntülendi.

Gazetecilerin eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz ile yeniden barışması hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Cemre Baysel, “Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş çevrem, bunu bilsinler mutlu olsunlar yeter.” dedi. Muhabirlerin “Bir barışma yok yani” sözlerine de Baysel, gülerek “Teşekkürler” demekle yetindi.

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