Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Şaşmaz ile Sümeyye Aydoğan partner oldu. Aytaç Şaşmaz ile Sümeyye Aydoğan, Ömer Faruk Yardımcı’nın yöneteceği Hatıran Yeter filminde başrol oynayacak.

Berton Medya imzalı filmin iki oyuncusu toplantıda bir araya geldi.

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