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Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesindeki partneri belli oldu. İşte haberin detayları...

Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Şaşmaz ile Sümeyye Aydoğan partner oldu. Aytaç Şaşmaz ile Sümeyye Aydoğan, Ömer Faruk Yardımcı’nın yöneteceği Hatıran Yeter filminde başrol oynayacak.

Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner

Berton Medya imzalı filmin iki oyuncusu toplantıda bir araya geldi.

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