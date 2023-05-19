Hatıran Yeter filmi sete çıktı

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği, görüntü yönetmenliğini Mirsad Herovic’in yürüttüğü 2023 yılının en yüksek bütçesine sahip 'Hatıran Yeter' isimli film sete çıktı.



9 haftalık hazırlık sürecini tamamlayan projenin Bursa’nın Mudanya ve Tirilye ilçelerindeki çekimi 10 hafta sürecek.

Vizyon tarihi 2024 Ocak ayı öngörülen film, yılın en iddialı dram filmi olmasının yanında, seslerini duyamadığımız özel gereksinimli bireylerin sesi olmak, hikayelerini paylaşmak gibi bir amacı da içinde barındırıyor.



Bu hikayeye hayat veren başrol oyuncular ise; Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç, Sümeyye Aydoğan, Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık… Filmin Berton medya adına yürütücü yapımcılığını ise Burcu Aksoy ve Serkan Taş üstleniyor.

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