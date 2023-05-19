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Hatıran Yeter filmi sete çıktı

Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolünü paylaştığı Hatıran Yeter filmi sete çıktı. İşte detaylar...

Hatıran Yeter filmi sete çıktı

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği, görüntü yönetmenliğini Mirsad Herovic’in yürüttüğü 2023 yılının en yüksek bütçesine sahip 'Hatıran Yeter' isimli film sete çıktı.

Hatıran Yeter filmi sete çıktı
9 haftalık hazırlık sürecini tamamlayan projenin Bursa’nın Mudanya ve Tirilye ilçelerindeki çekimi 10 hafta sürecek.

Hatıran Yeter filmi sete çıktı

Vizyon tarihi 2024 Ocak ayı öngörülen film, yılın en iddialı dram filmi olmasının yanında, seslerini duyamadığımız özel gereksinimli bireylerin sesi olmak, hikayelerini paylaşmak gibi bir amacı da içinde barındırıyor.

Hatıran Yeter filmi sete çıktı
Bu hikayeye hayat veren başrol oyuncular ise; Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç, Sümeyye Aydoğan, Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık… Filmin Berton medya adına yürütücü yapımcılığını ise Burcu Aksoy ve Serkan Taş üstleniyor.

Hatıran Yeter filmi sete çıktı

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