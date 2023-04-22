Aytaç Şaşmaz, Akatlar'da görüntülendi.



Oyuncu, "Yeni bir proje hazırlığındayım. İşaret dili öğreniyorum şu an. Engelli (Sağır) bir karakteri canlandıracağım. Biraz zorlandım başlarda ama şimdi iyiyim. Az kaldı öğrenmek üzereyim" dedi.



Oyuncu, bayram için ise, "Ailemle birlikte olmak istiyorum. Bir yandan burada da kalıp çalışmam gerekiyor. Bakalım ne yapacağız henüz belirsiz" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.