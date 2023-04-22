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Aytaç Şaşmaz yeni projesi için bakın ne öğreniyor?

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, yeni projesini anlattı. Ünlü oyuncu, "Engelli (Sağır) bir karakteri canlandıracağım" dedi. İşte detaylar...

Aytaç Şaşmaz yeni projesi için bakın ne öğreniyor?

Aytaç Şaşmaz, Akatlar'da görüntülendi.

Aytaç Şaşmaz yeni projesi için bakın ne öğreniyor?
Oyuncu, "Yeni bir proje hazırlığındayım. İşaret dili öğreniyorum şu an. Engelli (Sağır) bir karakteri canlandıracağım. Biraz zorlandım başlarda ama şimdi iyiyim. Az kaldı öğrenmek üzereyim" dedi.

Aytaç Şaşmaz yeni projesi için bakın ne öğreniyor?
Oyuncu, bayram için ise, "Ailemle birlikte olmak istiyorum. Bir yandan burada da kalıp çalışmam gerekiyor. Bakalım ne yapacağız henüz belirsiz" diye konuştu.

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