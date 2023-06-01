Çekimler bitmeden talipler çoğaldı

Önümüzdeki kış aylarında tüm Türkiye’de ve Avrupa’da vizyona girecek olan filmin sinema sonrası yayın hakları için ulusal kanallar ve dijital platformlar sıraya girmiş durumda.

Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği “Hatıran Yeter” filminde başrollerde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyya Aydoğan ve Burak Sevinç gibi isimler rol alıyor.

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