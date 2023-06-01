  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çekimler bitmeden talipler çoğaldı

Berton Medya’nın devam etmekte olan 2023 yılının en iddialı ve çekimleri devam ederken oldukça ses getiren sinema filmi “Hatıran Yeter” şimdiden uluslararası platformların gözdesi olmaya başladı.

Çekimler bitmeden talipler çoğaldı

Önümüzdeki kış aylarında tüm Türkiye’de ve Avrupa’da vizyona girecek olan filmin sinema sonrası yayın hakları için ulusal kanallar ve dijital platformlar sıraya girmiş durumda.

Çekimler bitmeden talipler çoğaldı

Ömer Faruk Yardımcı’nın yazıp yönettiği “Hatıran Yeter” filminde başrollerde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyya Aydoğan ve Burak Sevinç gibi isimler rol alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hatıran Yeter filmi sete çıktı
  Magazin

Hatıran Yeter filmi sete çıktı

Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner
  Magazin

Aytaç Şaşmaz'a sürpriz partner

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi
  Magazin

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Ünlü rapçiler milyonluk araçlarıyla görücüye çıktı!
  Magazin

Ünlü rapçiler milyonluk araçlarıyla görücüye çıktı!

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  
  Magazin

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Mert Ramazan Demir merakla beklenen reklam filmi yayına giriyor
  Magazin

Mert Ramazan Demir merakla beklenen reklam filmi yayına giriyor