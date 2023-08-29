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Cansu Esin dünya markası ile anlaştı

Müzik dünyasının başarılı yorumcusu Cansu Esin dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal ile anlaşma imzaladı.

Cansu Esin dünya markası ile anlaştı

 

28 Ağustos Mayıs 2023 tarihinde müzik şirketi ile Universal Müzik Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller ön protokol imzalayan Esin, yeni projeleri için stüdyoya kapandı. 

Cansu Esin dünya markası ile anlaştı

Bu anlaşma ile birlikte Cansu Esin Türkiye’de 6 adet yeni şarkı çıkaracak.

Cansu Esin dünya markası ile anlaştı

Cansu Esin ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın yeni keşfi olarak piyasada isminden söz ettireceğe benziyor.

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