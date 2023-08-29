Cansu Esin dünya markası ile anlaştı

28 Ağustos Mayıs 2023 tarihinde müzik şirketi ile Universal Müzik Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller ön protokol imzalayan Esin, yeni projeleri için stüdyoya kapandı.

Bu anlaşma ile birlikte Cansu Esin Türkiye’de 6 adet yeni şarkı çıkaracak.

Cansu Esin ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın yeni keşfi olarak piyasada isminden söz ettireceğe benziyor.

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