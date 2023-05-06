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Cansu Dere 14 milyon TL'lik reklam teklifini bakın neden kabul etmedi?

Son olarak Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklamı bakın neden kanul etmedi? İşte haberin detayları...

Cansu Dere 14 milyon TL'lik reklam teklifini bakın neden kabul etmedi?

Cansu Dere, bir mücevher markasından gelen 14 milyon TL'lik reklam teklifini geri çevirdi. Oyuncunun gerekçesi özellikle pırlanta takıların kalitesine güvenmemesi ve tanıtacağı ürünleri aşırı pahalı buldu.

Cansu Dere 14 milyon TL'lik reklam teklifini bakın neden kabul etmedi?

Markanın anlaşma şartlarında bulunan, "Ne günlük hayatında ne de özel davetlerde başka markeye ait takı takmayacak ve başka bir markanın yüzü olmayacak" madelleri de Dere'nin aklına yatmadı. (Takvim)

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