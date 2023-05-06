Cansu Dere 14 milyon TL'lik reklam teklifini bakın neden kabul etmedi?

Cansu Dere, bir mücevher markasından gelen 14 milyon TL'lik reklam teklifini geri çevirdi. Oyuncunun gerekçesi özellikle pırlanta takıların kalitesine güvenmemesi ve tanıtacağı ürünleri aşırı pahalı buldu.

Markanın anlaşma şartlarında bulunan, "Ne günlük hayatında ne de özel davetlerde başka markeye ait takı takmayacak ve başka bir markanın yüzü olmayacak" madelleri de Dere'nin aklına yatmadı. (Takvim)

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