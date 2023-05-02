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Yeni bir aşka yelken Melis Sezen'den flaş itiraf

Kanal D’nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. İşinsanı Atilla Bingöl ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, "Âşık olunca içimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum" diye konuştu.

Yeni bir aşka yelken Melis Sezen'den flaş itiraf

Kanal D'de yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Sadakatsiz'le şöhreti yakalayan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakterinden kopmasının zaman aldığını itiraf etti: İki sene boyunca her gün onunla birlikteydim bir noktadan sonra mimiklerimiz birbirine karışmış, tepkilerimiz birbirine benzemeye başlamıştı. Ama onun ötesinde çok yoğun bir duygusal bağım vardı onunla, çok uzun süre hem çıkamadım hem de bırakamadım. Bıraktım diyordum kendime, bırakman lazım artık ama bırakamıyordum. Sonra ona veda ettim, tam ne zaman olduğu da bende.” Sezen, “Oyunculuğun en çok nesini sevdin ve seviyorsun?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Özgürlüğünü. Her şey olabilmeyi. Her şeyin ötesinde kendimi keşfetmeyi sağlamasını."

Yeni bir aşka yelken Melis Sezen'den flaş itiraf

İÇİMDE TANIMADIĞIM ŞEYLER UYANIYOR

Geçtiğimiz günlerde işinsanı sevgilisi Atilla Bingöl ile ilk kez objektiflere yakalanan Melis Sezen aşk hayatı hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, "Âşka ilgili neler düşünüyorsun? Şu an âşık mısın" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi: "Hiçbir şey bilmiyormuşum. Âşka açtım kendimi demiştim, bir yolculuktayım ve bu bir bilme hali değil." Sezen, âşık olunca nasıl bir kadın olduğunu da şu sözlerle anlattı: "İçimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Ama bütün yaşamı içimde hissediyorum ve dışarı taşıyorum. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum."

Yeni bir aşka yelken Melis Sezen'den flaş itiraf

Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinde oynuyor. 

 

 

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